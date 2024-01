Documentario su Mario Fantin

Oggi alle 20.45 sarà proiettato nella sala Piccolo teatro del Mercato centro culturale di Argenta il documentario "Il mondo in camera. Mario Fantin il cineasta dell’avventura", realizzato dal regista Mauro Bartoli, in cui si raccontano le tante imprese che visse il cineasta bolognese durante la sua vita: partecipò a 33 spedizioni extraeuropee, di cui 20 alpinistiche, soprattutto nelle Ande, nel Sahara, nell’Africa equatoriale e in Groenlandia; in queste occasioni realizzò 47 film-documentari, sonorizzati in cinque lingue, sulla montagna e sull’etnografia dei popoli e delle genti che incontrò nei suoi viaggi. Fra queste è di particolare importanza la spedizione italiana guidata da Ardito Desio, che nel 1954 conquistò il K2, raccontata nella mostra "Senza posa. Italia K2 di Mario Fantin. Racconto di un’impresa", in mostra sempre al Mercato centro culturale fino all’11 febbraio.