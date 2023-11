Documenti più accessibili con i ragazzi della Coccinella

CENTO

Gli autorappresentanti di Anffas Cento (Coccinella Gialla) sono stati ricevuti dal sindaco Edoardo Accorsi per discutere di alcune tematiche e problematicità legate al mondo della disabilità, incontro dal quale è nata un’importante collaborazione che vedrà questi ragazzi sempre più partecipi e impegnati nella vita politica del comune.

"Siamo andati perché i ragazzi stanno lavorando a dei progetti che hanno come obiettivo principale l’accessibilità delle informazioni – spiega la psicologa referente del gruppo Teresa Taddeo – con l’utilizzo del linguaggio facile da leggere e da capire le persone con disabilità e qui i rappresentanti di Anffas, stanno cercando di rendere più accessibili anche i servizi della città di Cento. Ad esempio, come si può accedere a un trasporto, come si può fare un documento d’identità, quali gli uffici utili da chiamare in caso di bisogno".

Il gruppo era composto da 14 persone tra i 24 e 60 anni, di varie disabilità intellettiva e relazionale. "Insieme al sindaco è nata questa sorta di collaborazione su cui Accorsi si è reso disponibile a rendere ancora più accessibile la cittadinanza alle informazioni – spiega - e ci ha chiesto diponibilità anche per rendere più facili i documenti particolarmente importanti ma anche alcuni legati alla Pinacoteca così che possa essere più fruibile da tutti. L’idea è di poter diffondere l’utilizzo del linguaggio facile da leggere e da capire per far si che le persone con disabilità possano trovare le informazioni molto più accessibili". Metodo che verrebbe applicato soprattutto sui documenti legati al mondo della disabilità così che siano più comprensibili, passandoli prima agli autorappresentanti per la sistemazione. "Siccome il gruppo di autorappresentanti di Anfass hanno fatto una formazione verso questo linguaggio che ha canoni e criteri specifici riconosciuti a livello internazionale, ora stanno lavorando affinchè le informazioni siano più accessibili possibile per tutte le persone con disabilità – prosegue – Con l’ex assessore Matteo Fortini abbiamo già lavorato riguardo le allerte meteo perché fossero un po’ più semplici da capire dopo esserci accorti che non erano comprensibili dalla totalità delle persone. E ora stiamo lavorando a questo nuovo progetto per una maggior accessibilità delle informazioni che riguardano la nostra città".

Laura Guerra