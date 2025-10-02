Documento strategico, maggioranza spaccata. Negri: "Azione contro di me. Parte da Ferrara"

L’aria di tempesta si abbatte sui Trepponti. Un’inquietudine politica che affonda radici ormai lontane e che l’altra sera, in Consiglio Comunale a Comacchio, è arrivata (forse) al suo punto massimo. La maggioranza è – come si dice in gergo – andata "sotto": non ha avuto i numeri per approvare il Documento unico di programmazione e il bilancio consolidato. Non propriamente due bazzecole, benché il sindaco Pier Luigi Negri aveva messo in conto che questo scenario potesse profilarsi. Lo diciamo in premessa: non c’è il rischio, al momento, che il Comune venga commissariato. Questa circostanza si verificherebbe soltanto in caso di mancata approvazione del bilancio preventivo. Sta di fatto, però, che i voti necessari a far approvare uno dei documenti principali attorno al quale si innerva l’intera attività amministrativa sono mancati.

Filippo Sambi (civico) è uscito dall’aula. Giuseppe Gelli di Forza Italia non era presente in aula, mentre il vero ago della bilancia è stato l’esponente del Carroccio, Matteo Cavallari. Contravvenendo, pare, a una precisa linea del partito. "A soli sei mesi dalle prossime amministrative – commenta il primo cittadino in una nota – posti i risultati positivi raggiunti dalla mia giunta, si è attuata una strategia mirata a non far passare il Dup che, come avevo precisato, può sempre essere modificato e aggiornato, solo al fine di danneggiare la mia persona e la mia ricandidatura, incuranti (sarebbe il riferimento a coloro che non hanno votato, ndr) del danno che si procurerà a tutta la cittadinanza, famiglie e imprenditori, per la difficoltà di realizzare tutta la programmazione per il 2026, eventi turistici, sportivi e servizi alla persona". Secondo Negri si è trattato di "un’operazione politica che si ripercuoterà anche sulla prossima amministrazione e che renderà complicata la ripresa anche per il 2027".

Comunque, chiude il sindaco, "andrò avanti perché ci sono molti progetti e cantieri iniziati e altri ne partiranno, compreso il comparto di Sant’Agostino, il cui progetto esecutivo è pronto, deve solo essere portato in giunta. La gente è con me perché tutti sanno che è una manovra che nasce da Ferrara in danno dei comacchiesi e del loro sindaco". Se Azione chiede, per bocca del segretario Danny Farinelli, un tavolo di confronto su questa mancata votazione, da parte di Fratelli d’Italia, è la voce del segretario provinciale Alessandro Balboni che si leva constatando che "il sindaco Negri non riesce neanche più a convincere la sua maggioranza su un documento dall’alto valore strategico come il Dup". "Fratelli d’Italia – prosegue – è stata cacciata dalla maggioranza, ma noi siamo grati a Negri di questo gesto: non ci siamo, in questo modo, resi corresponsabili del più grande disastro politico della storia di Comacchio".

D’altra parte, durante l’ultimo tavolo del centrodestra, nel quale siedono tutte le forze politiche che sosterranno Samuele Bellotti, si era detto che dal primo di ottobre sarebbe cominciata la campagna elettorale. Ora, siamo davvero entrati nel vivo e sabato, durante il prossimo incontro del tavolo, si stabiliranno le prossime mosse da fare. Da Forza Italia fanno sapere che l’intenzione è quella di votare il bilancio e di portare l’attività amministrativa al termine naturale del mandato. Ma Comacchio, non sarebbe nuova a commissariamenti.