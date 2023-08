Dodici anni senza Michela

Ciò che colpiva maggiormente di lei erano il suo sorriso, i suoi occhi, la sua dolcezza. Oggi Michela Perelli avrebbe 46 anni, scomparsa prematuramente 12 anni fa. Era infatti il 22 agosto 2011 quando venne strappata alla vita da una malattia in pochissimi mesi. "Ma il suo ricordo è ancora vivissimo nei nostri cuori", ribadisce chiunque abbia avuto la fortuna di conoscerla. Dai genitori, Anna e Sandro, ai parenti tutti, ad amici e colleghi. Avvocato e vice procuratore onorario della Repubblica, lottò fino all’ultimo con tutta quella sua immensa forza, come sempre aveva insegnato a chi le stava accanto. Oggi alle 18 nella chiesa dei santi Pietro e Paolo di Copparo, dove vive ancora la famiglia, verrà celebrata una messa di suffragio in ricordo.