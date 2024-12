Dodici mesi di volontariato nel calendario del Carlino

Pochi giorni ancora e il calendario 2025 del volontariato entrerà nelle case dei nostri lettori: è il calendario 2025, con la copertina disegnata da Giancarlo Caligaris, che con efficaci tratti di matita e di colore ha dato forma allo spirito di questa iniziativa promossa dal nostro gruppo editoriale attraverso le sue testate cartacee - il Resto del Carlino, La Nazione e Il Giorno - e dedicata per il terzo anno consecutivo al tema del volontariato (con il contributo di Cpr System, Ceramica Sant’Agostino, Balugani, Bcc Emilbanca, Scuola di sviluppo, Lyb LyondellBasell).

Ovvero al ricchissimo mondo di associazioni, enti e gruppi animati da persone che scelgono con passione e con gioia di offrire una parte del proprio tempo per aiutare gli altri. Per dare una mano appunto. Il calendario verrà distribuito in abbinamento gratuito acquistando una copia del nostro giornale martedì 24 dicembre, vigilia di Natale.

Il volontariato, dalle città ai più piccoli centri, è un sentimento sano e contagioso, che produce effetti positivi insegnando il sacrificio che si trasforma nella bellezza di fare qualcosa per chi vive una situazione di fragilità, permanente o temporanea che sia. Tutti possono essere volontari e promuovere il proprio impegno nei più diversi settori. Lo dimostrano le fotografie che compongono il mosaico di immagini all’interno dei calendari che offriamo in dono ai nostri lettori.

Uno spiraglio di luce che profuma di condivisione e che testimonia quanto lavoro e quanta dedizione i volontari siano capaci di dedicare alla propria missione. E il ’cuore’ di Ferrara lo ritroviamo nelle associazioni Admo, Ado, Ail, Ama, Amici di Adwa, Ap&C, Auser, A-Rose, Avis, Giulia, Il Nodo e Rivana Garden. Associazioni che vogliamo ringraziarli, ancora una volta, per l’eccezionale esempio che trasmettono accompagnandoci in ogni mese dell’anno.

Sfogliando le pagine del calendario, giorno dopo giorno, saremo così in compagnia dei volontari che assolvono a compiti di protezione civile e che sono pronti a intervenire in caso di emergenze o calamità naturali. Ma ci sono anche i giovani che portano conforto a chi è da solo e non può uscire di casa e ha bisogno di mani forti per la spesa o le piccole-grandi incombenze. Tanti Auguri di buone feste.