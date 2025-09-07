Dodici progetti, 300mila euro: "La priorità?. Sono i giovani"

Finanziamenti per progetti a favore dei giovani. Sono stati presentati, in municipio, i progetti a favore dei giovani assegnatari di fondi regionali e nazionali, in riferimento alla legge regionale dell’Emilia Romagna 14/2008 e al Fondo nazionale politiche giovanili. Intervenuti l’assessore alle politiche per i giovani del Comune Chiara Scaramagli (nella foto), l’assessore alle Politiche abitative, al lavoro e alle politiche giovanili della Regione Emilia-Romagna Giovanni Paglia e Camilla Carra settore Attività culturali, economia della cultura, giovani della Regione. "Si ringrazia la Regione – ha detto Scaramagli – sulle tematiche giovanili stiamo lavorando in tutti gli ambiti". L’assessore regionale Paglia ha ribadito: "Importante il lavoro in ‘rete’ con gli enti locali che propongono i progetti". Dodici progetti finanziati con 320mila euro solo sull’area provinciale di Ferrara. Dieci progetti di area provinciale per il territorio di Ferrara e due progetti con valenza regionale. Di questi, sette sono finanziati attraverso un bando biennale (5,2 milioni) a favore di iniziative promosse dagli enti locali. Hanno rivenuto il contributo il comune capoluogo (4 progetti), Unione Valli e Delizie, Unione dei Comuni Terre Fiumi e Unione dei Comuni Terre del Delta, rispettivamente 3, 2 e 1 progetto. I quattro progetti per Ferrara sono ‘informagiovani diffuso’, ‘area giovani diffuso’, ‘giovani protagonisti’

e ‘Questa storia mi dona’.

m. t.