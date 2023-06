"Dog sport, una storia di grande passione"

"Non si può non riconoscere questo fenomeno fatto di passione come il rapporto tra il compagno a quattro zampe e quello a due zampe". Sono state queste le prime parole del ministro per lo Sport ed i Giovani Andrea Abodi che ieri ha fatto visita alla grande manifestazione dedicata alla cinofilia ‘Dog Sport Experience’, organizzata da Fidasc e Csen nell’area appositamente allestita dell’Hotel Club Spiaggia Romea Village & Residence. Ad accogliere l’arrivo del ministro erano presenti i titolari e la direttrice della struttura ricettiva Francesca Santonastaso, il presidente nazionale Fidasc Felice Buglione, il noto addestratore Massimo Perla che cura l’organizzazione dell’evento assieme a Francesco Brescia, il presidente di Csen Francesco Proietti e le massime autorità locali: il prefetto di Ferrara Rinaldo Argentieri, il sindaco Pierluigi Negri assieme all’assessore Emanuele Mari, il capo della Segreteria politica della presidenza della Regione Emilia-Romagna Giammaria Manghi, il delegato provinciale di Ferrara del Coni Ruggero Tosi, e molti altri. Il ministro Abodi ha effettuato un tour all’interno dell’impianto dove gli ‘amici a quattro zampe’ sotto la guida di padroni e alla presenza di istruttori stavano svolgendo attività. E ha assistito ad una dimostrazione di agility con il noto addestratore Massimo Perla. Un momento indubbiamente emozionante per il ministro Abodi che dal palco delle premiazioni, dopo una breve introduzione del presidente Fidasc Buglione, ha rivolto il proprio saluto ai presenti: "Mi sento anch’io parte di questa famiglia e vado via da qui con tante emozioni e qualche certezza in più. Esiste questa realtà che è sportiva, e come tale va trattata e rispettata. Ne parlerò con il presidente del Coni per valutare le modalità più opportune, certo che il gioco di squadra porterà il risultato atteso, sperato e meritato". Ha espresso grande soddisfazione per questa attesa visita Massimo Perla, curatore dell’evento che si concluderà in questo week-end tra diverse attività e competizioni che vedranno impegnati i cani assieme ai loro padroni. Un evento che cresce anno dopo anno in termini di presenze e che quest’anno ha visto il coinvolgimento anche del Camping Village Tahiti e del Vigna sul Mar Family Camping Village. Il sindaco Pierluigi Negri ha rivolto un plauso agli organizzatori "che tanto si sono prodigati in questi anni per organizzare un evento di altissimo livello", e ha donato al ministro volumi sulla storia del territorio comacchiese, oltre al catalogo della mostra ‘Spina100’.

Valerio Franzoni