Dogane, il presidio dei sindacati: "No all’accorpamento con Bologna"

All’appello, ieri pomeriggio, hanno risposto tutti i lavoratori. Una quarantina. Sotto le bandiere dei sindacati confederali, gli addetti dell’agenzia delle Dogane hanno fatto sentire la loro voce manifestando la loro più ferma contrarietà all’ipotesi di un accorpamento con gli uffici di Bologna. "Un accorpamento di questo genere – avevano sostenuto Cgil, Cisl e Uil – significa rendere la sede di Ferrara sussidiaria a quella di Bologna, indebolirla dal punto di vista del potere organizzativo e decisionale, diminuire i servizi alle imprese e ai cittadini che dovranno sostenere un aggravio in termini di costi indiretti e tempi di attesa e, dato l’immotivato declassamento, creare una brusca impennata del malessere organizzativo". In effetti, il malcontento è diffuso e, in questo senso, ne è una prova la larga partecipazione al presidio di ieri pomeriggio davanti agli uffici. C’è stato, nelle scorse settimane, un incontro tra confederali e prefettura proprio per tentare di far luce sulla vicenda. Ma ancora, l’ipotesi dell’accorpamento, è tutt’altro che scongiurata. Tant’è che, aggiunge Kevin Ponzuoli (segretario Fp Cisl) a margine del presidio, "per tutelare i lavoratori di Ferrara andremo fino in fondo. Questa subalternità a Bologna potrebbe rappresentare un grosso vulnus per il territorio. Non escludiamo, laddove ce ne fosse bisogno, di indire uno sciopero. Nel frattempo, lo stato di agitazione degli addetti continua".