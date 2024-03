Dogane, si apre la vertenza. Accorpamento, levata di scudi: "Così la sede verrà indebolita"

Come era stato ventilato, le organizzazioni sindacali hanno deciso di aprire la procedura dello stato di agitazione per i lavoratori dell’agenzia dogane e monopoli. Al centro della rivendicazione delle funzioni pubbliche di Cgil, Cisl e Uil ci sarebbe l’accorpamento tra gli uffici di Ferrara e quelli di Bologna.

"Un accorpamento di questo genere – avevano scritto in una nota i confederali – significa rendere la sede di Ferrara sussidiaria a quella di Bologna, indebolirla dal punto di vista del potere organizzativo e decisionale, diminuire i servizi alle imprese e ai cittadini che dovranno sostenere un aggravio in termini di costi indiretti e tempi di attesa e, dato l’immotivato declassamento, creare una brusca impennata del malessere organizzativo". Da quanto emerge dalle interlocuzioni con le sigle, sarebbero circa una quarantina i lavoratori coinvolti in questa operazione. E, tra le varie ombre che si allungano su questa vicenda, c’è anche quella di un possibile spostamento dei lavoratori verso la sede di Bologna. Evidentemente a detrimento di quella ferrarese. Con tutto ciò che ne consegue in termini di difficoltà organizzative e maggiori spese a carico degli addetti. "Lo spostamento di competenze all’ufficio di Bologna – avevano detto i sindacati a seguito dei primi incontro con lavoratori e rsu degli uffici ferraresi – comporterà un aumento del disagio e delle difficoltà degli operatori economici che nel medio-lungo periodo rischia di innescare una progressiva migrazione degli operatori con contestuale impoverimento del territorio". Secondo Cgil, Cisl e Uil, "la sede di Ferrara, pur non avendo un porto commerciale, è un ufficio marittimo interessato da notevole traffico di provenienza estera (confine marittimo nel territorio dei lidi ferraresi)". La controproposta formulata dalle sigle confederali era quella di un’unificazione dell’ufficio delle dogane con la sede distaccata dell’ufficio dei monopoli, il cui personale già condivide i locali dello stabile di via Maverna 4. Eppure, nel nuovo assetto organizzativo sancito a livello centrale, non sembra che Ferrara sia stata coinvolta. Di qui la decisione dei sindacati di aprire lo stato di agitazione. Cgil, Cisl e Uil non escludono di organizzare un presidio davanti agli uffici e, in caso, anche di arrivare a indire uno sciopero. Il malumore è palpabile. "Ci sono tantissimi rischi in questa operazione – spiega Kevin Ponzuoli, Fp Cisl, contattato dal Carlino – a partire da quello, concreto, di svilire un ufficio molto prestigioso".