Dogatese cambia guida tecnica: Riccardo Bruni nuovo allenatore

Nuova guida tecnica nella Dogatese. Dopo la delusione della sconfitta nella finale provinciale dei playout a discapito dell’Olimpia Quarsana, che poi ha vinto le successive due tappe fino al ritorno in Prima categoria, nel club biancorosso hanno deciso di cambiare la guida tecnica. Stretta di mano con Davide Rosatti e arriva Riccardo Bruni, ex tecnico del Frutteti, in passato allenatore del Gambulaga. Il Pontelagoscuro ha confermato Massimiliano Pera (foto) in panchina e l’ossatura della rosa attuale, imperniata sui giovani del vivaio integrata con alcuni giocatori di esperienza in tutti i reparti. Molto richiesto l’attaccante Zappi: piace a tutte le società di Promozione. Il Consandolo andrà avanti con Dirani nel duplice ruolo di allenatore e responsabile del settore giovanile. "Stiamo costruendo una squadra competitiva", dice il presidente Luigi Maggi.

A Portomaggiore si sfoglia ancora la margherita, in quanto è sfumato l’arrivo di Luca Fantuzzi: l’ex tecnico del Ponte ha vinto gli spareggi playoff con il Molinella e andrà avanti con i rossoblù bolognesi. E’ ricominciata quindi la caccia all’allenatore, che potrebbe essere Ghedini, che si era visto più volte in tribuna nel girone di ritorno. Non si muove Alessandro Baiesi: "Ha avuto un’offerta, ma resterà con noi", ribadisce il direttore generale Marcello Rinaldi, che calibra al rialzo le ambizioni. "Con il nuovo sponsor Arredo Uno puntiamo a un campionato da metà classifica in su, senza trascurare nulla".

Arredo Uno è una realtà produttiva emergente, una realtà nata da ragazzi intraprendenti, che ora conta più di 60 dipendenti e si consolida grazie al grande numero di commesse e alla fidelizzazione di clienti importanti. Si porterebbe dietro l’azienda gemellata Mida. Altri sponsor stanno entrando, aspettavano solo l’uscita di scena di patron Antonio Cavallari, avvenuta un paio di mesi fa.

Potrebbero restare Di Domenico, bomber Fantoni, il giovane centrale Cocchi, il centrocampista d’ordine Braghiroli, come pure il terzino Gaiani. Più difficile si prospetta la conferma di Luca Formigoni e del jolly difensivo Alberi.

