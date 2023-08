’Dogato Live’, ennesimo successo in archivio

Va in archivio con il pienone la ventesima edizione di "Dogato Live", una manifestazione che nel fine settimana ha proposto la gastronomia della ricca tradizione ferrarese, oltre a spettacoli e al ballo con orchestra nella piazza del paese.

L’ultima serata ha visto la partecipazione dell’assessore regionale al Bilancio, Paolo Calvano, dogatese doc ed ex sindaco di Ostellato. "Dogato è una comunità molto attiva e la ventiduesima edizione di "Dogato Live" ne è stata l’ulteriore dimostrazione – è stato il suo intervento – Nell’ultima serata, insieme alla sindaca Elena Rossi (nella foto), abbiamo avuto l’occasione di ringraziare i volontari e le volontarie della festa che ogni volta la rendono speciale. Per me è stata l’occasione anche per ringraziare il mio paese, per l’opportunità di impegno pubblico che mi ha dato fin da ragazzo".

Evocata dall’assessore regionale, il sindaco Elena Rossi ha elogiato i volontari per la riuscita della manifestazione, ormai entrata nella tradizione locale: "E’ stata una serata bellissima a Dogato. Grazie a tutta la comunità dogatese e grazie soprattutto al fantastico gruppo di volontari di Dogato live. Una manifestazione che da ventidue anni garantisce divertimento, buona cucina, intrattenimento di grandissima qualità: siete fantastici". Tra personale di sala e cuochi si sono prodigati una trentina di volontari di "Dogato Live", un’associazione no-profit nata per promuovere l’aggregazione e la socializzazione della comunità della frazione ostellatese attraverso la valorizzazione e la promozione di attività culturali, ricreative, musicali, teatrali e di animazione.

