Dogato, vandali in azione. Bacchettata del sindaco: "Genitori, intervenite"

Vandalizzata l’isola ecologica di Dogato. I vandali sono entrati in azione domenica notte, rovesciando la campana del vetro e disperdendo nell’area le bottiglie che i diligenti dogatesi avevano inserito nell’apposito contenitore. Un comportante che ha indignato la comunità e il sindaco Elena Rossi, che abita in paese e minaccia sanzioni severe. In effetti è da un anno e mezzo che molti residenti di Dogato si lamentano per i comportamenti maleducati e incivili di gruppi di ragazzini che non hanno nulla di meglio da fare che disturbare la quiete pubblica e rendersi artefici di atti vandalici ai danni del patrimonio pubblico e privato. "Credo si sia passato il segno, ora basta", sbotta il sindaco di Ostellato, Elena Rossi. Che aggiunge: "Credo che sarebbe opportuno un intervento dei genitori per porre fine a questi comportamenti. A Dogato tutti sanno di chi si tratta e suppongo che per i genitori non sarà difficile accertarsi se i figli appartengano o meno al gruppo in questione. Invito a cercare una soluzione prima che si sia costretti a mettere in atto misure adeguate e sanzioni".

f. v.