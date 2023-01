Dolci, selfie e concorsi. Protagonista la Befana Dal tetto del municipio scende il vigile del fuoco

La vecchia ormai sta facendo il conto alla rovescia. Ricco e articolato il programma legato alla Befana, sia a Portomaggiore che nelle sue frazioni. Domani Portomaggiore si riempie di premi, dolci e tante leccornie: dalle 20 alle 22 in piazza Umberto I saranno distribuite le calze della befana ai bambini delle scuole dell’Infanzia e della primaria di Portomaggiore. L’iniziativa a cura dell’associazione Pro Loco. Per gli adulti invece cioccolato caldo e vin brulè, piadina con salsiccia, una sinergia tra la sezione dell’Avis, Pro Loco e vigili del fuoco di Portomaggiore. Alle 20 nell’elegante sala consiliare ci sarà la cerimonia di premiazione dei concorsi ‘Il selfie di Natale più bello’ e ‘Illuminiamo Portomaggiore’. Alle 20.30 piazza Umberto I torna di nuovo protagonista con ‘Arriva la befana’: dal tetto del municipio scenderà in piazza un pompiere travestito della simpatica vecchina con il sacco dei dolciumi da distribuire a tutti i bambini presenti. E’ un’iniziativa a cura dei vigili del fuoco, diventata ormai tradizione. Il giorno dell’epifania alle 19 arriva la Befana anche a Gambulaga. In piazza Foschini ci sarà la distribuzione delle calze della Befana e dei doni ai bambini presenti, mentre per gli adulti è previsto un buffet nel cortile della sede civica.

f. v.