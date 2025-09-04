“Dolomiti, ad un passo dal valicare le 83 cime. La montagna ha vinto”

Ferrara, 4 settembre 2025 – “La montagna ha vinto, tanto di cappello alla montagna che va rispettata”, esclama Emanuele Chessa, 37 anni, di Cento. Chapeau anche a lui e ai suoi compagni d’avventura Luca Fois – dieci anni nelle forze speciali, altri dieci con il baschetto amaranto dei parà – e a Maikol Turconi, medico, sul petto gloria e medaglie. Ci hanno provato, ci sono andati molto vicini. “Abbiamo conquistato 60 cime, 53 giorni sotto una tenda”, racconta, per anni con le stellette sulle spalle, nell’Esercito e nella Marina. Condizioni estreme, davanti agli occhi un obiettivo: le 86 vette delle Dolomiti, ciascuna oltre i 3.000 metri di altitudine, 16 gruppi montuosi.

Condizioni estreme. “Acqua, neve e grandine. Ci hanno detto che questo è stato il peggior anno sulle Dolomiti”, sottolinea. L’hanno trovato loro, che comunque sono andati avanti, non si sono arresi. “Mancò la fortuna, non il valore!” recita la bianca targa marmorea, nel deserto egiziano, a ricordare gli eroi di El Alamein. E anche ai ’nostri’ alla fine a mancare è stata la fortuna o, come dice un altro detto, la ’sf...a’ ci vede bene. Giorni e notti in tenda, sveglia alle tre del mattino, sotto la pioggia, i panni grondanti d’acqua. Luca Fois si è anche ammalato. “Ha stretto i denti, voleva andare avanti. Ma ad un certo punto abbiamo capito che dovevamo inchinarci alla montagna. L’abbiamo portato al Pronto soccorso”.

In un giorno sono riusciti a ’valicare’ anche sette cime di seguito, numero record. Come i giorni che hanno trascorso ininterrottamente sotto una tenda. “Le Dolomiti? Abbiamo trovato uno scenario ben diverso da quello che veniva presentato in mappe e itinerari. Ci siamo dovuti orientare con i nostri strumenti. Per fare un esempio, dove doveva esserci un ghiacciaio abbiamo trovato pietra e rocce. Alcune pareti si sbriciolavano sotto i nostri piedi, piantavi i chiodi e si sgretolavano. Ci siamo trovati davanti pietraie e pietraie. Ma non ci siamo arresi”. Fino a quando è stato il medico che seguiva la spedizione a dire basta. “Se ci riproviamo? Magari alla fine di settembre andiamo a vedere le cime innevate, un tributo alla montagna. Ci facciamo una sbraciolata”.