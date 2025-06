Dolore per la morte del professore Arveda . Codigoro in lutto

Gianfranco Arveda è stato uno dei professori più amati al liceo scientifico di Codigoro ed è scomparso venerdì mattina, all’età di 75 anni. Viveva a Comacchio e dopo il pensionamento continuava a svolgere attività culturali e di impegno nell’associazione ’La città invisibile’ assieme alla figlia Fiorella. Per più di 30 anni ha insegnato storia e filosofia a tantissimi ragazzi. Lo ricordano in molti sui social per essere stato un professore che ha saputo ispirare gli studenti e dialogare con loro in maniera seria, profonda. La stima era condivisa con i tanti colleghi che hanno lavorato con lui, che ne hanno sempre riconosciuto lo spessore intellettuale e umano. Amava profondamente la filosofia e non si sottraeva mai al confronto, prendendo posizioni supportate da un’argomentazione logica e razionale. Subito dopo il pensionamento aveva completato un master a Venezia in consulenza filosofica. Il funerale si terrà martedì mattina, alle 10,

nella sua Comacchio

che ha sempre studiato, vissuto e valorizzato.

c. c.