Domande e offerte a portata di mano

Lavoro per Te raccoglie le offerte di lavoro della regione e del territorio nazionale e gli annunci di aziende private che hanno scelto di usufruire dei servizi per la selezione del personale. Il servizio di incontro tra domanda e offerta di lavoro del portale Lavoro per Te ti permette di candidarti in maniera rapida e trasparente alle offerte di lavoro di aziende e Centri per l’impiego e ricevere informazioni sulla tua candidatura. Per rispondere alle offerte di lavoro pubblicate dai Centri per l’impiego devi compilare il format di Curriculum Vitae su Lavoro per Te e inviare online la tua candidatura per l’offerta di lavoro che ti interessa. I Centri per l’impiego non accettano più curriculum via mail o cartacei.

Compila il tuo curriculum vitae

Accedi al portale Lavoro per Te e inserisci il tuo cv, compilando tutte le sezioni proposte. Completato l’inserimento, il Cv sarà disponibile automaticamente anche all’interno dell’App. Il Cv è predisposto secondo il format disponibile nel portale Modulo Curriculum Vitae. Il curriculum è valido sei mesi, perciò ricorda di aggiornarlo per prorogarne la validità.

Cerca tra le offerte di lavoro

Consulta tramite il portale web o l’App le offerte di lavoro di tuo interesse, tra quelle pubblicate dai Centri per l’impiego o caricate in autonomia dalle aziende.

Potrai perfezionare la tua ricerca filtrando tra le offerte pubblicate e visualizzando solo quelle che rispondono alle tue esigenze in quanto a luogo di lavoro, settore di attività dell’azienda, gruppo professionale. Potrai anche sceglierle in base al tipo di contratto, all’orario di lavoro o al titolo di studio richiesto, consultando così solo una selezione di annunci che si avvicina davvero alle tue richieste.