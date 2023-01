"Domande manipolatorie Macario, furore ideologico"

di Federico Di Bisceglie

Il diverbio tra la presidente di Arcigay Manuela Macario e la dirigente del liceo Ariosto, Isabella Fedozzi – l’altro giorno, durante l’assemblea d’istituto – ha scatenato un vespaio. "L’episodio – dice il presidente di Azione Studentesca, Martino Ravasio – non fa onore ai licei ferraresi, ma l’esito era scontato. La lista dei relatori lasciavano trasparire una chiara direzione ideologica". I membri dell’associazione presenti all’iniziativa suppongono che "siano stati i toni tropo informali di Macario – proseguono – unitamente alle tesi ritraenti l’eterosessualità come un costrutto sociale a indispettire la dirigente al punto di richiamare la relatrice. è difficile prendere posizione, certo è che inserire un tema così delicato in un contesto scolastico e senza contraddittorio, non poteva dar luogo a un differente epilogo". "Le teorie gender – chiude Ravasio – non devono essere discusse in un contesto scolastico". Sulla stessa lunghezza d’onda anche il consigliere del Carroccio, Alcide Mosso. "Punto cruciale dell’intervento sarebbe stata la richiesta, da parte di Macario – così il consigliere – di alzarsi in piedi se fossero persone Lgbti o avessero parenti o amici Lgbti. Richiesta che pare inopportuna e tale da costituire motivo di imbarazzo e disagio per i ragazzi, rappresentando un grave tentativo di violazione della privacy e di compiere outing forzato. Tutti i ragazzi si sono alzati in piedi: l’effetto gregge". Quella di Macario, aglio occhi di mosso è stata una richiesta che appare "manipolatoria". "Se qualche studente fosse rimasto seduto – così il leghista – avrebbe corso il rischio di essere discriminato. Bene ha fatto la preside a intervenire a tutela degli studenti. Ritengo che temi tanto sensibili e delicate sarebbe il caso non venissero trattati in assenza di contraddittorio, proprio per evitare di ipotizzare tentativi manipolatori".

A rincarare la dose sono i consiglieri del gruppo di maggioranza Ferrara Nostra. "La presidente di Arcigay Macario – scrivono – ha dichiarato di essere stata messa a tacere quando ha chiesto ai ragazzi di alzarsi in piedi nel caso fossero persone Lgbti o avessero amici o parenti Lgbti. Riteniamo deplorevole l’iniziativa di Macario: si profila come una violazione della privacy, dal momento che i ragazzi sono stati chiamati a esprimersi platealmente in merito ad aspetti intimi". Tra l’altro, proseguono, "non comprendiamo la necessità di un corso condotto dalla sedicente ’esperta di identità sessuale’. Macario, in preda al furore ideologico deve aver perso il focus: non è accettabile trattare dei giovani come oggetti sacrificali alla propria causa, ancorché rispettabile, ma secondo noi, da lei ingiustamente e non rappresentata. Occorrono approfondimenti sull’accaduto".