Domani a Copparo cerimonia in memoria di Ugo Coluccia

COPPARO

Alla presenza di familiari, amici e delle autorità civili e militari, domani alle 10 al cimitero di Copparo, l’amministrazione comunale ricorderà con una cerimonia il vicesindaco e assessore comunale alla Cultura Ugo Coluccia (foto), di cui ricorre il 28° anniversario della scomparsa. Originario di Gallipoli (Lecce) e copparese di adozione, il dottor Ugo Coluccia fu medico e uomo di cultura. Si distinse per le numerose attività a favore della comunità locale, prima di tutto in qualità di medico cardiologo per oltre trent’anni all’ospedale San Giuseppe, poi per la sua attività politica come amministratore. Fra le iniziative da lui volute la realizzazione delle prime stagioni teatrali e i corsi di università popolare: a lui sono dedicati i Corsi di Cultura, di cui è stata recentemente presentata la programmazione per l’anno accademico 2023-2024. L’associazione dei medici di medicina generale e il centro di raccolta della sezione Avis di Copparo, inoltre, sono stati intitolati al dottor Ugo Coluccia in segno di riconoscimento per la sua opera a favore dei malati, per l’ospedale e la politica sanitaria del territorio.