Domani al ’Barattoni’ una serata canora con Alessandro Taddia

Domani nel Teatro Barattoni di Ostellato si vola alto con la musica. Alle 21.15 andrà in scena "Con te partirò", una serata canora organizzata da Alessandro Taddia (nella foto), ex assessore e presidente della Pro Loco a Portomaggiore, ma anche un cantante di ottimo livello, reduce dalla partecipazione al Sanremo Over, uno dei pochi cantanti non lirici in grado di cantare l’aria "Vincerò" di Puccini. "Con te partirò" è un concerto di due ore circa con una scaletta di famose musiche, canzoni e duetti portate al successo da Andrea Bocelli, Luciano Pavarotti, Il Volo e altri cantanti classici. Non è un concerto prettamente lirico, ma saranno proposte arie e canzoni conosciutissime, cantate dal vivo su basi musicali, alcune delle quali con il coinvolgimento del pubblico. Alla voce solista di Alessandro Taddia, si affianca in celebri ed emozionanti duetti anche quella di Monica Fantinuoli, bellissima voce con un importante passato canoro, sia da solista che da vocalist. A supportare il concerto ci sarà anche la scenografia curata da Gianni Astolfi nel ruolo di tecnico luci e audio.