Domani alla Basilica di San Francesco torna la Sacra Rappresentazione del presepe vivente

La prima volta è stata 800 anni fa, grazie a un’intuizione di San Francesco d’Assisi. Oggi il Presepe Vivente è ancora uno dei momenti più emozionanti e più semplici della vita cristiana. È con questo spirito che torna, domani alle 16.45 alla Basilica di San Francesco, la Sacra Rappresentazione del Presepe Vivente. L’iniziativa - patrocinata dal Comune di Ferrara e realizzata con la collaborazione dei Frati Minori Conventuali del Convento di San Francesco - è stata organizzata dall’Associazione Genitori ’Luigi e Zelia Martin’, in collaborazione con la Fondazione Enrico Zanotti e il Centro culturale ‘L’Umana Avventura’. Verranno raffigurati l’Annunciazione, il sogno di Giuseppe, la visitazione di Maria a Elisabetta, il censimento davanti a Erode e la Natività, quando si entrerà tutti insieme dentro la Basilica di San Francesco, guidati dagli angeli. Nel pomeriggio di oggi e nelle ore precedenti il Presepe Vivente, girerà per le vie del centro di Ferrara un vero zampognaro. Insieme ad angeli e pastori, inviterà turisti e cittadini a partecipare alla Sacra Rappresentazione. L’iniziativa si inserisce all’interno della Campagna ’Tende Avsi 2024-25’ che raccoglie fondi a sostegno di progetti in Uganda, Ecuador, Camerun, Terra Santa, Libano e Italia". Gli organizzatori ringraziano gli sponsor: panificio Roversi, B&B Service, pastai Bondi, Orto Botanico e Zerbini Garden.