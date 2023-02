Domani alla sede Auser di Tresigallo un incontro pubblico con il Cadf

Domani alle 15, nella sede Auser di Tresigallo, si terrà un incontro pubblico rivolto ai cittadini organizzato da Cadf. L’iniziativa, proposta con il patrocinio del Comune di Tresignana e la collaborazione del Circolo Auser, si pone come una sorta di "sportello diffuso per i cittadini" che va incontro alla comunità e si inserisce in un più vasto programma di incontri pubblici su tutto il territorio aziendale. L’incontro a cui sono invitati tutti i cittadini, permetterà ai referenti di Cadf di illustrare la gestione del sistema idrico locale.