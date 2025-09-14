Domani il primo incontro operativo della cabina di regia: "Aperti a suggerimenti"

Entra nel vivo il progetto di Zona logistica semplificata (Zls) per Ferrara. Domani in Consiglio comunale si tiene il primo incontro operativo promosso dalla cabina di regia del Comune di Ferrara con gli stakeholder del territorio. La cabina di regia ’Attuazione Zls’ è l’organismo politico-tecnico creato per guidare il processo di attuazione locale della Zls. La struttura prevede un piano operativo per il 2025-2029 e deve sovrintendere alla corretta implementazione delle linee di indirizzo, garantendo un’azione coordinata tra le varie istituzioni e settori coinvolti a livello locale. Dopo l’insediamento del Comitato di indirizzo in Regione lo scorso 3 luglio, per lunedì la cabina di regia ha convocato i principali rappresentanti del sistema territoriale e quanti interessati all’attuazione delle linee di indirizzo proposte dal Comitato. "La Zls rappresenta per Ferrara una straordinaria opportunità di sviluppo economico e logistico. Il nostro territorio all’inizio non era minimamente contemplato nel piano, mentre ora, grazie al lavoro di questa amministrazione e a una tempestiva presa di posizione, è tra le realtà coinvolte - ricorda il sindaco Alan Fabbri- ora entriamo nel vivo con un primo incontro, che sarà fin da subito operativo: l’obiettivo è condividere ogni informazione in merito alla struttura istituzionale della Zls e al piano di sviluppo strategico. Sarà anche l’occasione per raccogliere richieste, osservazioni e suggerimenti".