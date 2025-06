Domani in piazza chiude la campagna

Dopo settimane di attività, iniziative, volantinaggi a Ferrara e in tutta la provincia, il Comitato per i referendum sul lavoro 2025, 5 sì per lavoro e cittadinanza, si appresta agli ultimi giorni di campagna referendaria, verso l’evento conclusivo che si terrà domani in Piazza Trento Trieste.

Dalle ore 17,30 si terranno gli interventi di Leonardo Fiorentini del Comitato referendum cittadinanza e di Alessandro Genovesi, responsabile area contrattazione inclusiva/appalti/lavoro nero della Cgil nazionale a cui seguirà un momento musicale con il Coro delle mondine di Porporana nel ventennale della loro attività. Fino a domani il Comitato proseguirà coi volantinaggi.