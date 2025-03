Domani la presentazione del libro ’Una rivoluzione di sé’ di Giussani

La Fondazione Zanotti, insieme al Centro Culturale L’Umana Avventura e Comunione e Liberazione di Ferrara, organizza domnai alle 19, nella sala ex refettorio di San Paolo, in via Boccaleone 19, a Ferrara, l’incontro di presentazione del nuovo libro di Don Luigi Giussani ’Una rivoluzione di sé - La vita come comunione (1968-1970)’, in dialogo con Giancarlo Cesana, professore onorario di Igiene e Sanità Pubblica - Università di Milano Bicocca. L’evento è stato organizzato per il ventennale della scomparsa di Don Luigi Giussani, fondatore di Comunione e Liberazione ed è patrocinato dal Comune di Ferrara.

"La pubblicazione delle trascrizioni degli incontri che don Giussani tenne negli anni 1968/1970 al centro culturale ’Peguy’ di Milano, nel cuore di quella crisi che ha cambiato radicalmente il rapporto con la tradizione e l’individuazione dei criteri di giustizia e di libertà soprattutto nel mondo giovanile – spiega una nota dell’associazione – , sono una limpida testimonianza di una proposta di fede che non mente, non tralascia nulla di ciò che è umano e non riduce nulla di ciò che è cristiano. In quegli anni anche Gioventù Studentesca, la realtà giovanile iniziata da don Giussani nel 1954 dentro le scuole superiori, visse una profonda crisi e in queste pagine Giussani, rientrato dagli Stati Uniti dove aveva trascorso un periodo di studi, pone le basi di quell’impostazione educativa che si sarebbe poi affermata nel movimento di Comunione e Liberazione. Queste pagine forniscono gli elementi fondamentali di cosa possa essere una proposta cristiana in un mondo secolarizzato e non più cristiano come il nostro".

re. fe.