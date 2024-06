Domani l’addio a Ivana, sarà lutto cittadino

COMACCHIO

Per Comacchio, quella di domani, sarà un giornata di cordoglio e di preghiera per ricordare Ivana Ferroni. Alle 15.30 nella Basilica Concattedrale di San Cassiano, infatti, verranno celebrate le esequie della trentanovenne che ha perso la vita in seguito al tragico incidente avvenuto lungo viale dei Continenti a Lido delle Nazioni, nella notte tra il 21 e 22 giugno, in cui la donna è stata investita da un’auto. La notizia dell’accaduto ha scosso profondamente l’intera cittadinanza, rimasta profondamente attonita e sgomenta per la perdita di Ivana Ferroni, madre di tre giovanissimi figli, ricordata dagli amici e da tutti coloro che l’hanno conosciuta come una persona sempre solare e dalla grande energia. L’amministrazione comunale di Comacchio, per esprimere sentita vicinanza alla famiglia della trentanovenne e il cordoglio della comunità intera per la scomparsa della trentanovenne ha proclamato per la giornata di domani il lutto cittadino, in concomitanza con le esequie di Ivana Ferroni.

Come riportato nell’ordinanza firmata dal sindaco Pierluigi Negri, sarà disposta l’esposizione a mezz’asta delle bandiere sugli uffici comunali, pubblici e scolastici per l’intera giornata, la sospensione di ogni attività in tutti gli uffici pubblici, osservando un minuto di silenzio a partire dalle 12. Inoltre, il primo cittadino invita ad abbassare le serrande in concomitanza con la cerimonia funebre. Un momento di cordoglio e un commosso abbraccio alla famiglia di Ivana Ferroni, dunque, quello che domani unirà la comunità comacchiese. La trentanovenne lascia la madre Mirella, il padre Giuseppe, il fratello Stefano, i figli Diego, Daniel e Vittoria, il compagno Stefano, i nonni Aida e Domenico e tutti i propri cari che chiedono in ricordo della loro Ivana non fiori, ma opere di bene.

v.f.