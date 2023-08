Domani l’ultimo saluto a Faraguti "Pioniere della lotta ai bracconieri"

di Claudia Fortini

Si terranno domani alle 15.30 nella chiesa di Gavello i funerali di Emanuele Faraguti. La forza delle idee e il coraggio in difesa della natura, che significa mettersi in gioco, mettere esperienza, intelligenza e passione, a tutela di un ambiente da proteggere e da accudire. Poche parole e molti fatti. Per Faraguti, 46 anni, di Gavello di Bondeno, che ha perso la vita venerdì mattina sulla strada provinciale che collega Bondeno a Burana, travolto dalla sua stessa moto Suzuki di cui ha perso il controllo, la pesca non era solo passione. Il rispetto delle leggi, della legalità, della natura, era un impegno sul campo. "Emanuele ha contribuito a costituire le prime linee della lotta al bracconaggio – ricorda Marco Falciano delle Guardie Ittiche Volontarie – quando nessuno ci credeva ha fatto parte della testa d’ariete che ha colpito duramente la ‘mafia del pesce’. Emanuele fu uno dei primi ragazzi dell’Alto ferrarese a unirsi con noi di Ferrara per combattere il bracconaggio. Insieme realizzammo i primi controlli volontari di notte. Era il 2015. I successi di oggi sono frutto dell’impegno e dei sacrifici dei primi pescatori che come lui non hanno abbassato la testa. Per questo lo ringrazieremo sempre. È stato un amico, un simbolo, un vero pirata. Lascia un vuoto che mancherà a tutti. Un grande uomo".

"Un gigante buono dagli occhi azzurri e dal sorriso che diffondeva a tutti" così lo descrivono gli amici. Un uomo di coraggio, che aveva fatto della passione per la pesca qualcosa di molto di più. Oltre a combattere il bracconaggio insieme alle guardie volontarie, proteggeva l’ambiente. Nei campi di Gavello infatti, dove abitava con il padre, aveva preso in affitto un laghetto per toglierlo all’abbandono, curandone le sponde, la flora, la fauna, gli aspetti naturalistici unici di un angolo di territorio che, nel suo stile di vita concreto e reale, "vanno protetti e tutelati sempre".

Se n’è andato su una strada che conosceva bene e che attraversava tutti i giorni, nel suo rimo giorno di ferie dalla carrozzeria dove lavorava nel Modenese, a Camposanto, per cause che restano ancora inspiegabili (sulla vicenda la procura aprirà un’inchiesta non appena gli atti arriveranno negli uffici di via Mentessi). Nella casa della frazione dove viveva con il padre Ilio, aveva come compagni fedeli, per una scelta di vita dettata dal cuore e dall’amore per questa razza canina, sette rottweiler. Raccontava di loro agli amici, ad uno ad uno, per nome, nel rispetto di una grande famiglia che sulle linee della passione per la natura e l’ambiente lo univa alla vita e alle origini della sua terra. Oltre al padre lascia il fratello Maurilio.