Domani, per la festa di San Valentino, visite alla mostra Achille Funi con un biglietto speciale

Domani, in occasione della festa di San Valentino, sarà possibile, per l’intera giornata, visitare la mostra Achille Funi. Un maestro del Novecento tra storia e mito con un biglietto speciale a 7 euro. Il biglietto è acquistabile solo nella giornata dell’iniziativa ed esclusivamente alla biglietteria di Palazzo dei Diamanti. Inoltre quello stesso giorno è in programma per l’ultima apertura straordinaria della rassegna, fino alle 23 (chiusura biglietteria ore 22), opportunità unica per trascorrere la serata di San Valentino a Palazzo dei Diamanti e ammirare i dipinti, acquerelli e disegni, nonché cartoni preparatori, e per riscoprire lo straordinario talento di uno dei più grandi maestri del Novecento. In occasione dell’apertura serale straordinaria si potrà partecipare ad una visita guidata per singoli visitatori alle ore 21. La visita va prenotata via email (raccontarearte@gmail.com) oppure telefonando al 339 1969869 (dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 18). Il costo della visita guidata è di 10 euro (costo del biglietto escluso).