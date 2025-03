Domenica a palazzo Bellini la comicità di Benvenuti

Nuovo appuntamento della stagione 2025 di "Comacchio a Teatro". A salire sul palcoscenico della sala polivalente di Palazzo Bellini, domenica alle 21, sarà Alessandro Benvenuti che porterà in scena "Pillole di me". L’autore e attore toscano arriva nella città lagunare con il racconto dei suoi primi cinquant’anni di carriera: "Pillole di me, ossia un po’ di robe comiche, un po’ recitate, un po’ lette, per raccontare a quelle orecchie che vorranno ascoltarmi, il mio divertimento nel vivere una vita sul filo di una comicità condensata in pillole salvifiche che proteggono il cervello e la sua cugina Anima, dal brutto che l’esistenza ogni giorno ci propone con sadico entusiasmo – presenta Benvenuti –. Avrei potuto scrivere "cavalli di battaglia". Molti colleghi, arrivando a proporre un recital di monologhi fra i più apprezzati della loro carriera, usano quella forma lì per spiegare che cosa andrà a vedere lo spettatore. Diciamo che di questi tempi però di "battaglie" ce ne sono anche troppe nel mondo che alimentano stupide, feroci, quanto inutili guerre. Così ho optato per un titolo dal sapore un po’ medicamentoso: Pillole di me, appunto. Spero che almeno per una sera diano a chi vorrà inghiottirle un po’ di ascetico sollievo".