Domenica al Bagno Marrakech un evento dedicato ai cavalli

Lo stabilimento balneare Marrakech a Lido di Spina, domenica prossima, ospiterà la manifestazione "Horses Beach Cup". Una giornata dedicata ai cavalli, quella curata dalla Starman di Franco Casoni e dall’azienda Agricola Ariostea con il patrocinio del Comune di Comacchio, dalla cooperativa degli stabilimenti balneari Cesb dei Lidi Estensi e Spina, dal Coni e dal Csen (Centro sportivo educativo nazionale). Per la prima volta sui sette lidi di Comacchio, infatti, verrà realizzata una manifestazione equestre realizzata con gli sforzi dello stabilimento balneare Marrakech e i suoi partner con il Comune di Comacchio.

La manifestazione prenderà il via alle 10 del mattino, con la possibilità per i bambini di fare passeggiate in sella a pony, ovviamente guidati da esperti; successivamente, dalle 14, in spiaggia, verrà allestito un percorso per poter ammirare i cavalli. Si preannunciano molto spettacolari non solo l’allestimento, ma anche le esibizioni a ostacoli con prove di abilità e monta western. Si potranno ammirare questi momenti in spiaggia e alle 17 ci sarà il momento dedicato alle premiazioni e aperitivo. Info al 333-6515009.