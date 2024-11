Domenica da favola con il Mosaico. Va in scena il gatto con gli stivali

Oggi, nella Sala Estense in piazza Municipale, in occasione della rassegna ‘Domenica da favola’, la compagnia teatrale ’Il Mosaico’ propone lo spettacolo per bambini “Il gatto con gli stivali’. Orari, alle 16 e 17.30. Per trascorrere un pomeriggio con la fantasia.

Il Mosaico aps, compagnia teatrale di Rovigo (Veneto), è un’associazione culturale nata nel 1980 da una compagnia di amici che oltre all’amicizia hanno in comune la passione per il teatro. Attualmente è formata da 30 componenti affiliati alla Federazione Italiana Teatro Amatori, Fita Veneto, Agis. Organizza nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto, ottobre e novembre di ogni anno, rassegne di teatro, festival internazionali, eventi ed animazioni spettacolari. Il Mosaico realizza le tue rassegne di teatro o eventi singoli, o stagioni estive. "Organizziamo – spiegano ancora – corsi di teatro e teatro per ragazzi alle prime esperienze teatrali. Offriamo qualità ed esperienza nelle selezioni artistiche". Durante i corsi di teatro vengono proposte lezioni di Recitazione, Uso della voce, Pronuncia e fonetica della lingua Italiana, Controllo della respirazione, Articolazione della parola, Intonazione ed accenti, La maschera in teatro, Espressione Corporea, Tecnica del movimento, Lettura ed interpretazione di un testo, storia del teatro. "Il successo di un evento – dicono ancora dalla compagnia teatrale – è garantito dal combinarsi armonico di alcuni elementi, come le tessere di un mosaico". Da qui il nome della compagnia teatrale.

Un vecchio mugnaio, in punto di morte, chiama a sé i suoi tre figli: al figlio maggiore lascia in eredità il suo mulino; al secondo genito viene lasciato il mulo e al figlio minore viene lasciato il gatto che amava tanto. Il ragazzo è triste e deluso: cosa se ne fa di un gatto? Sconsolato, si siede su una roccia a pensare il da farsi, quando il gatto gli dice di non preoccuparsi: insieme faranno fortuna. Così, il felino si mette all’opera e comincia un’avventura fantastica...