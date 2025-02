Domenica il mercatino dell’antiquariato

Domenica torna il mercatino dell’antiquariato a Stellata, tra bancarelle ed espositori. Un appuntamento mensile che grazie all’impegno delle associazioni di volontariato, sa farsi evento richiamando visitatori e turisti da tre regioni. Artigianato e antiquariato ma anche sapori, della tradizione, tra i quali spicca la magia dell’accoglienza che le associazioni sanno mettere in campo in questo borgo antico. "Vogliamo riproporre un’usanza di anni fa – annunciano gli organizzatori –, quando ci travestivamo non solo a carnevale ma anche negli altri mesi con argomenti a tema. Perciò chi vorrà venire mascherato non sarà preso per pazzo".