Domenica le primarie Pd Quattro seggi disponibili: tre sono nelle frazioni

Tutto è pronto per le primarie del Partito Democratico che si terranno domenica 26 febbraio e che eleggeranno il nuovo segretario nazionale del PD tra Stefano Bonaccini ed Elly Schlein. Anche a Cento, come di consueto, si è messa in moto la macchina organizzativa del PD che allestirà 4 seggi: uno a Cento presso la sede PD in via Breveglieri, e 3 nelle frazioni: a Renazzo presso la delegazione comunale (per i residenti di Renazzo, Corporeno e Bevilacqua), a XII Morelli presso il circolo Arci Adelante (per i residenti a XII Morelli e Alberone) e a Casumaro presso l’ex merceria Borgatti (per i residenti di Casumaro, Reno Centese e Buonacompra). "Un grazie enorme a tutti i nostri volontari che domenica si metteranno a disposizione per consentire a tutta la comunità democratica di esprimere il proprio voto", dichiara il segretario locale Mattia Franceschelli.