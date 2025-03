Domenica pontesana. Mostre e mercatini

Torna la ‘domenica pontesana’ con mercatino dell’hobbystica, la ‘festa del Balanzon’, il mercato contadino e taglio del nastro mostra del pontese Lattoli. Si tratta di un appuntamento che si ripete ogni seconda domenica del mese. Una serie di espositori che si posizioneranno nell’area aperta, sotto i portici di piazza Bruno Buozzi e anche lungo il viale Savonuzzi, con tanti banchi e gazebo, dove sarà presente materiale di ogni genere, usato, vintage e creato dall’ingegno dei partecipanti. In più dalle 12 i volontari della proloco di Casaglia prepareranno la tradizionale specialità dei tortelli del ‘Balanzon’, che sarà possibile gustare, a tavola o da asporto, per tutta la giornata. In piazza anche i banchetti del mercato contadino delle aziende aderenti a ‘La strada dei vini e sapori’, per vendere e promuovere le eccellenze del territorio ferrarese, e l’associazione Avis comunale di Ferrara.