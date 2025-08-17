Domenica prossima l’anteprima a Comacchio del Buskers Festival

Si terrà il prossimo 24 agosto l’anteprima del Ferrara Buskers Festival in quella che è una delle cornici più suggestive, quella di Comacchio. Da 31 anni il Comune della città lagunare affianca il Festival di artisti di strada più famoso del mondo presentando al pubblico un assaggio di quello che sarà poi la kermesse completa, in programma quest’anno a Ferrara dal 27 al 31 agosto.

Il programma della serata dell’anteprima della nuova edizione dei Buskers è stato presentato nei giorni scorsi, come ormai da tradizione, al bagno Marakkech di Lido di Spina dal vicesindaco di Comacchio Maura Tomasi e dalla presidente e project manager dei Buskers Rebecca Bottoni, con a fianco il papà e ideatore del Buskers Festival Stefano Bottoni ed Erika Sarson.

Luogo di bellezze naturalistiche e testimonianze storiche, Comacchio sarà ancora una volta ambasciatrice della cultura dell’arte di strada. Anche qui spetterà ai buskers raccontare, attraverso le loro performance artistiche, l’incanto dell’esperienza collettiva e inclusiva della strada.

Protagonisti di questa narrazione, artisti selezionati che si esibiranno esclusivamente in occasione di questa anteprima, che sarà ad ingresso gratuito, conducendo gli spettatori in un viaggio fatto di note, musica e arte da vivere in maniera completa.