Sam, un addio pesante

Giuseppe Tassi
Sam, un addio pesante
Cronaca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Morto a 20 anniGrandineAllerta meteoMattia Zaccagni figliMaxi yachtFeste e sagre
Acquista il giornale
CronacaDomenica prossima l’anteprima a Comacchio del Buskers Festival
17 ago 2025
CLAUDIO CASTAGNOLI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Il Resto del Carlino
  2. Ferrara
  3. Cronaca
  4. Domenica prossima l’anteprima a Comacchio del Buskers Festival

Domenica prossima l’anteprima a Comacchio del Buskers Festival

Si terrà il prossimo 24 agosto l’anteprima del Ferrara Buskers Festival in quella che è una delle cornici più suggestive,...

La presentazione svolta nei giorni scorsi

La presentazione svolta nei giorni scorsi

Per approfondire:

Si terrà il prossimo 24 agosto l’anteprima del Ferrara Buskers Festival in quella che è una delle cornici più suggestive, quella di Comacchio. Da 31 anni il Comune della città lagunare affianca il Festival di artisti di strada più famoso del mondo presentando al pubblico un assaggio di quello che sarà poi la kermesse completa, in programma quest’anno a Ferrara dal 27 al 31 agosto.

Il programma della serata dell’anteprima della nuova edizione dei Buskers è stato presentato nei giorni scorsi, come ormai da tradizione, al bagno Marakkech di Lido di Spina dal vicesindaco di Comacchio Maura Tomasi e dalla presidente e project manager dei Buskers Rebecca Bottoni, con a fianco il papà e ideatore del Buskers Festival Stefano Bottoni ed Erika Sarson.

Luogo di bellezze naturalistiche e testimonianze storiche, Comacchio sarà ancora una volta ambasciatrice della cultura dell’arte di strada. Anche qui spetterà ai buskers raccontare, attraverso le loro performance artistiche, l’incanto dell’esperienza collettiva e inclusiva della strada.

Protagonisti di questa narrazione, artisti selezionati che si esibiranno esclusivamente in occasione di questa anteprima, che sarà ad ingresso gratuito, conducendo gli spettatori in un viaggio fatto di note, musica e arte da vivere in maniera completa.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Eventi