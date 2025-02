Domenica torna il Carnevale a Copparo, con gli artisti di Pitoch

A Copparo torna l’appuntamento con la coloratissima Festa di Carnevale, che vedrà ancora una volta in campo Pro Loco e gli artisti di Pitoch. L’appuntamento è per domenica alle 14.30, con la sfilata delle splendide creazioni di cartapesta mezzogoresi. I carri allegorici saranno quattro: uno fungerà da palco principale in piazza, mentre gli altri tre percorreranno l’anello dal vialetto della scuola primaria, attraverso via Roma e via Cavour, fino a via Garibaldi. La sfilata sarà accompagnata da animazione, coriandoli e dal tradizionale gettito: durante i due passaggi nel circuito verranno infatti distribuiti regali e caramelle in abbondanza.

Non è tutto. In piazza dalle 11 saranno attive l’area food e il luna park: attrazioni e gli stand ristoro di Mota e Pro Loco con aperitivo anche a pranzo. Alle 17 è prevista la premiazione del concorso "Maschera più Bella", con tantissimi premi offerti dalle attività commerciali locali. Saranno in palio chili di dolciumi per i bambini e buoni spendibili nelle attività di Copparo per gli adulti nelle categorie miglior gruppo, composto da almeno tre persone, migliore coppia e migliore maschera, che vedrà premiata anche la seconda posizione. L’ingresso è libero e gratuito.

In concomitanza con la manifestazione saranno adottati provvedimenti temporanei di modifica della viabilità. Tra questi, i divieti di transito e di sosta a tutti i veicoli, con rimozione forzata, in piazza del Popolo area ponente dalle 13.30 di sabato alle 20 di domenica; i divieti di transito e di sosta a tutti i veicoli, con rimozione forzata, in piazza del Popolo area centrale e levante domenica dalle 0.30 alle 20; il divieto di sosta, e rimozione forzata, in piazza Giovanni XXXIII.