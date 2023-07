"Don Bedin e il Gruppo monsignor Franceschi Ecco com’è andata"

Colui che in passato ha tuonato contro i “leoni da tastiera”, che ha invitato a un confronto diretto, non si è nemmeno presentato all’assemblea degli associati che, con 68 voti favorevoli, dieci astensioni e un voto contrario ha deliberato di escludere don Domenico Bedin da socio dell’Associazione Gruppo Locale Mons. F. Franceschi, dopo che è stata data integrale lettura della lettera di contestazione che gli era stata trasmessa per raccomandata e a cui lui non ha mai dato riscontro. Riferisce Domenico di voler essere “lasciato in pace” eppure non manca di intervenire sul giornale con una lettera generica, assai lamentosa, in cui elenca i suoi meriti e rivolge giudizi inclementi nei confronti della mia famiglia, senza però mai entrare nel merito delle contestazioni. Nel merito, il tema è il conflitto di interesse. Presidente di Gruppo Locale e della Meeting Point, in questa veste don Domenico ha operato per trasferire beni e risorse economiche dalla prima alla seconda. Le indagini della Procura di Ferrara che lo vedono, in questa doppia veste, tra gli indagati per il reato di truffa ai danni dello Stato, sapranno certamente fare ulteriore chiarezza su questi fatti. Ci sarebbe materiale per scrivere un romanzo ma queste poche righe concesse per la replica non mi consentono di entrare in dettaglio. Ha usato spesso metodi poco chiari, falsificando verbali del Consiglio di Amministrazione del Gruppo Locale, vicenda questa oggetto di denuncia. All’interno dell’associazione, è bene che si sappia che Domenico non ha esitato a denunciarmi all’Ufficio del Lavoro, lui presidente io vicepresidente; prima in forma anonima e poi, dopo qualche mese, rivendicando orgogliosamente la paternità dell’azione, per darmi una lezione. Una brutta storia che spiega bene il metodo e le punizioni riservate a chi non è allineato e consenziente. Questi i fatti che hanno interrotto una collaborazione che prometteva diversamente e costretto il sottoscritto a rientrare in campo a 82 anni per difendere l’autonomia della associazione fondata, ovvero La Casona, e il suo futuro. Gli investimenti fallimentari della cooperativa Meeting Point hanno portato di fatto alla chiusura di tante attività che ora faticosamente cercheremo di ripristinare. E ora auguri, ognuno per la propria strada.

Francesco Foddis, presidente associazione Gruppo Locale Mons. F. Franceschi ODV