Don Bosco, torna la festa. Ecco il programma: messa e pranzo

Torna domenica a Codigoro la festa di Giovanni Bosco, meglio noto come don Bosco, fondatore delle congregazioni dei Salesiani e delle Figlie di Maria Ausiliatrice, organizzata dall’unità pastorale della Santa Croce. Una giornata che, dopo la scomparsa di Giulio Padovani, vede il figlio Valerio (foto) raccogliere l’eredità ed essere presidente dell’Unione ex allievi di don Bosco. Una festa preceduta dalla santa messa, alle 11 nella chiesa di San Martino celebrata da don Marco Polmonari. Al termine il pranzo in oratorio organizzato dalle ex allieve di don Bosco (per partecipare chiamare il 345.4176109). "Oltre al sottoscritto – afferma Valerio Padovani – sarà presente anche Bruno Berti dell’ispettorato dell’Emilia e di San Marino e la presidente delle ex allieve Katya Fogli". Il vicesindaco Francesco Fabbri, oltre a dirigere il coro durante la messa, ha invitato il salesiano don Enzo Dei Cas, che fu il parroco per 9 anni a Codigoro. "Durante il pranzo estrarremo una lotteria il cui ricavato sarà interamente donato – conclude il presidente Padovani – alle tante e meritorie attività che svolge l’oratorio a favore dei nostri ragazzi".