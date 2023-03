Don Chisciotte, Danza Interrotta I ballerini e la guerra in Ucraina

In attesa del ritorno dell’Ukrainian Classical Ballet, che lo scorso anno è stato ospitato a Ferrara a pochi giorni dallo scoppio della guerra in Ucraina, un altro appuntamento di avvicinamento al balletto Don Chisciotte che sarà in scena venerdì e sabato alle 20.30 al Comunale, oggi alle 17, al Ridotto verrà presentato e proiettato il docufilm Danza Interrotta, di Gianluca Lul e Angela Onorati, realizzato durante la presenza a Ferrara, nell’aprile 2022, della compagnia ucraina a pochi giorni dallo scoppio della guerra. Il documentario, prodotto dal Teatro Comunale, racconta l’inizio del conflitto in Ucraina vissuto attraverso le parole, gli occhi e la danza dei ballerini dell’Ukrainian Classical Ballet. La proiezione sarà introdotta dai solisti della compagnia Olga Golytsia e Jan Vana, dal direttore artistico Marcello Corvino, dal parroco della chiesa di Santa Maria dei Servi Vasyl Verbitskyy e dai videomaker che hanno realizzato il documentario. Ingresso libero.