Don Luciano lascia la parrocchia. Il sindaco: "Ti siamo riconoscenti"

"Caro don Luciano Domeneghetti, è con il cuore colmo di gratitudine che, a nome dell’amministrazione, delle comunità ostellatesi e a titolo personale, ti esprimo la riconoscenza per tutto ciò che in questi anni hai rappresentato per tutti noi". E’ il commiato del sindaco di Ostellato, Elena Rossi, al parroco che lascia la comunità ostellatese dopo otto anni, salutato con affetto dai parrocchiani nella messa di domenica scorsa. E aggiunge: "Ti sei inserito nelle nostre comunità con la gentilezza, la cordialità, il garbo e l’umanità che ti contraddistinguono. Hai saputo, fin da subito, farti voler bene e la presenza di tutti coloro che sono venuti in chiesa, ne è la più significativa testimonianza. Con i nostri giovani, hai svolto uno straordinario ruolo di guida educativa e spirituale. Abbiamo collaborato nella più totale sintonia e comunità di intenti tendendoci reciprocamente la mano nel momento del bisogno e nella quotidianità, che spesso è fatta di problemi da risolvere". Infine l’addio commosso: "È inutile dire che ci mancherai, moltissimo. Allo stesso tempo siamo orgogliosi che il nostro parroco sia stato chiamato a svolgere un ruolo pastorale in una realtà complessa e variegata come quella che ti è stata affidata. Tutto ciò che hai seminato produrrà comunque i suoi frutti e noi ti vorremo sempre bene. Grazie don, per tutto". Don Luciano Domeneghetti andrà a Pontelagoscuro il 15 ottobre, al suo posto è atteso don Andrea Pesci, proveniente da Bondeno, che prenderà possesso della parrocchia tra le fine di ottobre e l’inizio di novembre.