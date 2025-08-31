Don Luciano, il prete contro i pusher: “Con i fari illumino il loro covo”

Ferrara, 1 settembre 2025 – Riflettori sui pusher. È l’idea del parroco di Pontelagoscuro don Luciano Domeneghetti, che ha installato a sue spese sulla parete del salone parrocchiale due fari con fotocellula per tenere illuminato di notte il passaggio pedonale tra la sua proprietà e l’asilo.

Il motivo? Le lamentele di fedeli e residenti per lo spaccio e per il degrado. “Non solo, c’è chi, passando di lì, ha il timore di fare brutti incontri”, spiega il sacerdote. E aggiunge: “Ho ascoltato le richieste dei residenti su questo problema, è mi è venuta questa idea. Un piccolo gesto, che se sommato ad altri, può dare un impulso a risolvere una situazione annosa, che si è stratificata nel tempo. Ognuno di noi può fare qualcosa per cercare di migliorare la vita di una comunità. Lo dico sempre: Pontelagoscuro è una bella frazione, non le manca niente. Servono soltanto piccoli gesti. La somma di tutti queste azioni può fare la differenza”.

Di notte, intanto, sarà più difficile spacciare o commettere altri reati. Ne è convinta una residente: “Vediamo macchine di grossa cilindrata fermarsi in via Verona, poi si apre la portiera e scende quasi sempre una donna ben vestita. Dall’altra parte c’è la piazza della frazione e in mezzo il famoso passaggio pedonale e ciclabile. Dopo pochi minuti dall’arrivo della donna, un pusher con un cappellino colorato attraversa il passaggio e raggiunge con il monopattino la signora. Circa a metà avviene l’incontro con lo scambio di soldi e droga. Succede quasi tutti i giorni. Poi in quel passaggio troviamo di tutto: escrementi e portafogli svuotati dei soldi. Senza contare altri comportamenti difficili da descrivere”.

Se i murales colorati potessero raccontare quello che hanno visto in tanti anni nel passaggio maledetto che porta dalla piazza a via Verona, la trama sarebbe da film degli orrori. Enrico Balboni, residente da quando è nato a Pontelagoscuro, tocca i disegni colorati sulla parete e analizza la situazione della frazione: “Il problema del passaggio tra la chiesa e l’asilo, è uno dei tanti. Vogliamo spostarci qualche metro più in là? Al bar centrale succede di tutto: per due volte è stato chiuso a causa delle risse, spesso molto violente. È diventato il ritrovo di pregiudicati, che non abitano neanche a Pontelagoscuro. Arrivano da fuori e si danno appuntamento nella nostra frazione. La mia proposta? Intanto riaprire il presidio fisso della polizia locale, che sarebbe un deterrente. Ma più in generale, la presenza a passeggio delle forze dell’ordine basterebbe e scongiurare episodi di microcriminalità. Un semplice deterrente che eleminerebbe gran parte di furti, risse e spaccio. Il passaggio pedonale e ciclabile vicino alla chiesa? Non ci passo, cerco di evitarlo e non serve spiegarne i motivi. Don Luciano sta facendo un ottimo lavoro, il suo impegno è sotto gli occhi di tutti, ma don Silvano Bedin, con noi per trent’anni, non era soltanto una figura spirituale. Era un mediatore in grado di fare da paciere in certe situazioni e conosceva tutti. Don Luciano può avere lo stesso ruolo”. Balboni, infine, lancia un appello: “Basta scrivere lettere di denuncia, chi vede qualcosa vada immediatamente dai carabinieri”.

Andrea Carrara è davanti al bar della piazza e guarda il passaggio maledetto: “Ha fatto bene don Luciano a illuminarlo. Un gesto di generosità che dà l’esempio”. Gli fa eco Alessandro Giombetti: “In quel passaggio si rischia di fare brutti incontri e le luci sono un deterrente. Anche riaprire il comando fisso della polizia locale, sarebbe un’ottima idea”. Intanto, ad osservarci mentre fotografiamo i faretti di don Luciano, c’è un pusher con un cappellino. Aspetta che ci allontaniamo. Ma ha lo sguardo rassegnato, di chi sa che prima o poi se ne dovra andare.