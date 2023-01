"Don Luigi Negri, una storia che continua"

Tutto esaurito, nell’auditorium di San Girolamo, per la presentazione della collana editoriale dedicata a monsignor Luigi Negri e per l’inaugurazione dell’aula intitolata, anch’essa, all’arcivescovo emerito scomparso un anno fa. Ospite il sociologo e filosofo Sergio Belardinelli, amico non solo di Negri ma anche del cardinale Caffarra, a sua volta, anni prima, alla guida della nostra diocesi. Come anticipato dal Carlino nell’intervista di ieri, Belardinelli ha sottolineato a lungo le convergenze di vedute, culturali e di fede, dei due prelati, uniti – peraltro – anche nel "disallineamento" nei confronti di papa Francesco e per una grande convergenza con Giovanni Paolo II e Benedetto XVI. Quanto ai vescovi ferraresi, entrambi hanno operato a favore delle famiglie e del mondo giovanile il cui disagio, ha osservato citando ancora il cardinale, è da ascrivere agli adulti. Il sociologo ha poi riportato un’indagine del Censis citata con preoccupazione ancora da Caffarra dalla quale emerse che, oltre al quarto di giovani italiani dichiaratamente ateo, la metà della restante parte non parla mai di argomenti di fede. Dunque una sorta di dolorosa indifferenza. Di qui il ruolo sempre centrale della famiglia "l’uomo è un animale familiare" e luogo di formazione della persona. Se "Gerusalemme (sede della fede) piange, Atene (il mondo laico) non ride" ha aggiunto Belardinelli e lo scontro sempre più tenue fra le due realtà non aiuta la crescita autentica. Al momento dell’intitolazione della sala (è intervenuto anche il vicario generale monsignor Massimo Manservigi), Carlo Tellarini della Fondazione Zanotti ha ricordato il "ruolo fondamentale" svolto per questa realtà culturale dai due vescovi "per noi: maestri, testimoni e amici". Poi due citazioni: un passo del ricordo dell’omelia del cardinale Zuppi in occasione delle esequie di Negri "riconoscere Cristo nel destino dell’uomo" e la definizione di "combattente" utilizzata da Davide Rondoni per descriverlo. Infine un commovente filmato con uno degli ultimi saluti del vescovo Negri e la scopritura della sua foto sormontata dalla scritta "Una storia che cresce per l’eternità". Marco Ferrini, presidente della Fondazione Giovanni Paolo II ha presentato la collana di libri che conta testi di Caffarra, Negri e Rodolfo Casadei.

Alberto Lazzarini