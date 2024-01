Don Milani e i suoi ragazzi

Oggi, alle 17,30, nella Libreria Libraccio di Ferrara, Francesco Niccolini presenta ‘La scuola più bella che c’è. Don Milani, Barbiana e i suoi ragazzi’ (Mondadori). Dialoga con l’autore Ruggero Villani. A cent’anni dalla nascita di don Lorenzo Milani, questo libro ci racconta la vita e l’opera del prete più spigoloso e rivoluzionario della nostra epoca. Lorenzo Milani Comparetti nasce in una delle famiglie più ricche di Firenze. Da ragazzo vuole fare il pittore, studia con i migliori maestri, apre persino un atelier... Ma poi la vita lo porta su una strada inaspettata: Lorenzo decide di farsi prete. Come gli è venuta questa idea? Nessuno può rispondere a questa domanda, ma Lorenzo diventa sacerdote e viene mandato prima a Calenzano, alle porte di Firenze, poi in punizione a Barbiana. E lì Lorenzo si mette a fare scuola, perché capisce che quello che manca ai poveri non sono i soldi, ma le parole.