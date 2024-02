Don Minzoni, il ricavato del libro devoluto al museo con i suoi reperti

L’utile delle vendite del libro ’Don Giovanni Minzoni: la vita e la storia di un martire’ è stato devoluto al museo che del sacerdote, assassinato dai fascisti 100 anni fa, ne raccoglie i reperti, gli scritti, i documenti e le foto, di cui Sergio Caranti né è il curatore. Il volume, giunto alla sua seconda ristampa, è stato menzionato dal mensile cattolico nazionale ’Vita Pastorale’ pubblicato dalle edizioni San Paolo nel numero di febbraio 2024, con un articolo del giornalista Tarcisio Cesarato. L’opera, censita all’Isbn, può essere richiesta ancora presso: Arstudio di Cesari Flavio, via Garibaldi 7a, Argenta; Cartolibreria La Riga, via Mazzini 5a, Argenta; Ultima Pagina di Mazzi Sabrina, Ipercoop Argenta; Libreria San Paolo, via Pietro Canneti 9, Ravenna; libreria Paoline, via San Romano 35, Ferrara.