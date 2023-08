Don Minzoni, le parole di Zuppi "Ucciso dalla violenza fascista e da chi non la contrastò"

di Franco Vanini

La notizia più importante delle celebrazioni del centenario della morte di don Giovanni Minzoni è arrivata al termine della funzione religiosa: l’arcivescovo di Ravenna-Cervia, da cui dipende la parrocchia di Argenta, monsignor Lorenzo Ghizzoni, ha annunciato che da oggi in tutte le parrocchie sarà affisso l’editto dell’accettazione della causa di beatificazione e in ottobre nel duomo di Ravenna ci sarà la messa solenne per l’annuncio ufficiale. Don Giovanni dunque sarà santo.

L’annuncio è stato accolto da un lungo interminabile applauso. D’altra parte non poteva esserci giorno migliore per l’annuncio, in occasione delle celebrazioni del sacerdote ucciso per il suo servizio, la sua testimonianza di prete libero. In duomo ad ascoltare la messa celebrata dal cardinale Matteo Maria Zuppi, presidente della Cei, hanno fatto corona i vescovi di Ravenna e Ferrara e i sacerdoti del territorio; tra i banchi del duomo gli onorevoli Pierluigi Castagnetti e Aldo Preda, il senatore Vasco Errani, il prefetto Rinaldo Argentieri, il presidente della Provincia Gianni Padovani, l’assessore regionale alla Cultura Mauro Felicori, l’assessore del comune di Ravenna Livia Molducci, i sindaci di Medicina e Conselice e una numerosa rappresentanza del mondo scoutistico, che il sacerdote aveva proposto con successo ai giovani argentani.

L’intervento del cardinale Zuppi è stato coinvolgente ed emozionante, al quale ha assistito una folla strabocchevole, che ha sfidato i 40 grandi del duomo. "Don Giovanni Minzoni, questa sentinella della luce, era consapevole dei rischi che correva – ha evidenziato –. Sono tre i punti salienti che hanno determinato la sua sorte: l’assassinio dell’assessore di Argenta (Natale Gaiba, assassinato nel maggio 1921 ndr), la critica espressa con parole di fuoco nella messa celebrata alla Celletta e la lite in piazza con un gerarca per essersi rifiutato di recedere dalle sue attività educative alternative. La sua è la libertà del testimone cristiano, che ama il peccatore ma combatte il male. Fu un martire dell’amore per la sua comunità. Si disse che faceva politica e se l’era cercata; è così: il suo amore per la comunità significa amore per la politica. E’ stato ucciso dalla violenza fascista e dalla pavidità di chi lo circondava".

Il 23 agosto 1923 i fascisti ferraresi uccisero don Giovanni Minzoni, eroe di guerra, antifascista, temuto organizzatore di forze cattoliche. Sul luogo del suo martirio si sono portati in corteo, guidato dal cardinale, le autorità e una folta partecipazione di argentani.

Molto applaudito l’intervento del sindaco Andrea Baldini, che ha letto alcuni brani del testamento morale di don Minzoni. "E’ stato ucciso – ha scandito con un po’ di commozione – per la sua forte opposizione al pensiero unico, la sua testimonianza di prete libero. L’anno del Centenario per ora ci ha regalato dei momenti di progettazione, approfondimento, incontro e riflessione importantissimi. Questa è la settimana più istituzionale del Centenario, e da qualche punto di vista più emozionante, perché grazie alle celebrazioni gli argentani potranno condividere la memoria di don Minzoni ben oltre i "suoi" luoghi, Argenta, Ravenna". Domani pomeriggio le celebrazioni toccheranno l’apice con la partecipazione del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e del presidente della Regione, Stefano Bonaccini. Ricordiamo inoltre che nei giorni scorsi in piazza Guglielmo Marconi ci fu un concerto memorabile dell’orchestra dell’Emilia-Romagna in onore del sacerdote martire e in settembre ci sarà un convegno.