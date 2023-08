"Don Minzoni, memoria sempre viva"

Conto alla rovescia per il centenario del martirio di Don Minzoni e per i due giorni di eventi a lui dedicati, da oggi a venerdì, con il culmine della visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Il presidente nazionale Acli, Emiliano Manfredonia, ha inviato un messaggio all’Arcivescovo di Ravenna ed al sindaco di Argenta Andrea Baldini per ricordare il prete ravennate ucciso da sicari fascisti il 23 agosto 1923, ed ha inoltre fatto presente che una delegazione delle Acli parteciperà alla celebrazione religiosa odierna alle 18 a San Nicolò, presieduta dal cardinale Matteo Zuppi, ed il 25 alla visita del Presidente Mattarella sulla tomba di don Minzoni.

Cento anni sono trascorsi dal martirio del parroco e tuttavia la sua memoria, la sua voce, non sono ancora spente nel cuore e nelle menti degli italiani, come quelle di tutti i grandi martiri della lotta contro il fascismo.

La specificità della figura di don Minzoni non sta solo nella sua condizione sacerdotale, ma anche e soprattutto nella sua chiaroveggenza, che gli aveva permesso di capire più e meglio di altri la vera natura del fascismo, che in quell’agosto del 1923 era al potere da poco meno di un anno e che da diverso tempo imperversava con violenza nella pianura padana.

I fascisti erano ben consapevoli dell’autorevolezza di don Minzoni, animatore instancabile di attività sociali e ricreative, promotore della presenza dell’associazionismo cattolico ed in particolare dello scoutismo.

Proprio per questo cercarono di portarlo dalla loro parte, ma invano, perché la retta coscienza dell’arciprete di Argenta rendeva impossibile questo compromesso con chi della violenza aveva fatto l’unica arma di dialettica politica, e violenta fu la risposta, con un omicidio forse non pianificato ma non escluso nelle modalità in cui avvenne l’aggressione, istigata dal capo del fascismo ferrarese Italo Balbo.

In una lettera all’Arcivescovo di Ravenna Ersilio Tonini per il sessantesimo anniversario dell’omicidio, Giovanni Paolo II (che nel 1990 si recò personalmente ad Argenta per ricordarlo) scrisse che l’esempio di don Minzoni doveva essere di esempio per tutti i cattolici i quali "hanno l’urgente dovere di operare per un avvenire sociale più prospero, e a tale scopo sono essenzialmente chiamati a servire i valori umani, a rendere più sano il costume, a perseguire una sempre maggiore onestà e in tutta la sfera della vita pubblica, con coraggio, con lealtà, con costanza. Tutto ciò implica una testimonianza di ineccepibile condotta personale".