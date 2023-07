Don Minzoni, rassegna al chiostro

In occasione delle celebrazioni del centenario della morte di don Giovanni Minzoni, il comune di Argenta organizza nel chiostro del centro culturale Cappuccini la rassegna cinematografica "Don Minzoni nel cinema": quattro mercoledì dedicati alla vicenda dell’arciprete argentano viste e raccontate da tre importanti registi italiani. Nelle prime due serate, stasera e mercoledì 12 luglio, sarà proiettato "Delitto di regime - il caso don Minzoni", sceneggiato televisivo in due puntate trasmesso per la prima volta dalla RAI nel 1973 per la regia di Leandro Castellani, con Raoul Grassilli. Mercoledì 19 sarà in sala "Oltre la bufera", film realizzato nel 2019, che vede alla regia Marco Cassini e Stefano Muroni nei panni di don Minzoni. Muroni sarà presente alla proiezione; al termine sarà possibile dialogare con l’attore.