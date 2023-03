Don Minzoni, storia e celebrazioni Le iniziative per commemorarlo

Sabato alle 16 nel Centro Culturale Cappuccini si svolgerà l’evento che darà inizio alle celebrazioni del centenario della morte di don Minzoni, con letture, approfondimenti e testimonianze: si alterneranno momenti di lettura di brani tratti dagli scritti di don Giovanni Minzoni, a cura di Alessandro Prete, e interventi di esperti, tra i quali il presidente della Fondazione Fossoli, onorevole Pierluigi Castagnetti, il direttore dell’Istituto di Storia della Resistenza e dell’Età Contemporanea di Ravenna Giuseppe Masetti e Gian Luigi Melandri, co-autore del libro "Don Giovanni Minzoni Memorie 1909-1919".

Al termine saranno inaugurate la mostra documentaria "Don Minzoni: cento anni di celebrazioni" e "La strada dei mille errori. Storia illustrata di Don Minzoni", con le tavole originali di Gianfranco Vanni. L’incontro sarà preceduto in mattinata dalla riunione di insediamento del Comitato per le celebrazioni, che riunisce, assieme ai promotori - Comune di Argenta, Parrocchia di Argenta e Comune di Ravenna - istituzioni, enti ed associazioni di grande prestigio, tra i quali: le associazioni scoutistiche Agesci e Cngei, l’Associazione Nazionale Perseguitati Politici Italiani Antifascisti, Anpi, gli istituti scolastici del territorio, i già citati istituti di storia del territorio, l’Archivio di Stato di Ferrara e il Museo del Risorgimento e della Resistenza di Ferrara e tanti altri.

Domenica le strade cittadine, arricchite da un allestimento urbano che ricorda la vita e la figura del martire del fascismo, saranno teatro di una passeggiata animata, tra storia e realtà, nei luoghi di Don Minzoni, organizzata dall’Ecomuseo di Argenta in collaborazione con la Parrocchia, alla riscoperta dei luoghi cari a don Giovanni Minzoni, purtroppo oggi in gran parte non più esistenti. Il racconto della storia della città si intreccerà con quello della vita del parroco, narrata alla voce di chi più di tutti gli fu caro: i giovani. La partenza è prevista alle 16 dal Centro Culturale Cappuccini. L’itinerario sarà riproposto domenica 28 maggio alle 16 e sabato 24 giugno alle 20.30. È un lavoro corale questo, e vediamo che l’unione attorno a Don Minzoni è veramente importante: a conferma di quanto don Minzoni con la sua vita, con la sua testimonianza, abbia lasciato ai cittadini, argentani e italiani.

