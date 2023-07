Don Silvano Bedin, il rammarico del Pd

Il circolo Pd zona nord Ferrara esprime il dispiacere della comunità per lo spostamento di Don Silvano Bedin e promettere di continuare nel solco della sua esperienza. "La notizia dello spostamento di Don Silvano Bedin da Parroco di Pontelagoscuro decisa dall’Arcivescovo di Ferrara-Comacchio, disorienta e rammarica la nostra comunità. Infatti, grazie alle iniziative e alla costanza di don Silvano, in ventisei anni la parrocchia di San Giovanni Battista a Pontelagoscuro, ha vissuto un periodo di rilancio, diventando un luogo di aggregazione per i nostri concittadini, giovani e meno giovani, un luogo di solidarietà tangibile, un luogo di aggregazione e accoglienza, un luogo di integrazione in continuo rapporto con tutti gli istituti scolastici presenti sul territorio".

E ancora "La presenza di Don Silvano – continua il circolo Pd – non è ininfluente nel contesto di questa frazione e a quelle ad essa collegate. E non solo. Nella gestione del bene collettivo, ‘intera città ha avuto un valido sostegno grazie a don Silvano: non un semplice parroco, ma la rappresentazione concreta della solidarietà e della socialità. Con il suo esempio quotidiano, ha sempre trasmesso, l’importanza di “essere comunità”. Lascia un’eredità importantissima che per rispetto del suo operato, non può e non deve essere dispersa. Salutiamo Don Silvano con grande dolore, con infinita stima ed eterna gratitudine, augurandogli, certi che sarà così, di svolgere con serenità il nuovo difficile compito".