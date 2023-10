"Donare è un valore che salva la vita". Avis incontra il prefetto

"È importante che tutte le persone tra i 18 e i 65 anni di età e in buona salute siano consapevoli dell’importanza del gesto prezioso del dono del sangue e del plasma e contribuiscano, con la loro solidarietà, a garantire la continua disponibilità di emocomponenti. Donare è un valore, ma anche l’unico modo per salvare la vita a chi ne ha bisogno", Questo l’appello lanciato in un incontro nella sede dell’Unità di Raccolta di Corso Giovecca 165, dove il nuovo prefetto Massimo Marchesiello, ha incontrato i dirigenti dell’Avis Provinciale e i presidenti delle Avis Comunali della provincia. Si è poi dedicato un momento al ricordo del prof Florio Ghinelli, alla presenza dei familiari.