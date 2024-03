Donare sangue agli altri. Studenti a lezione per scongiurare i timori

PORTOMAGGIORE

Gli studenti del Rita Levi Montalcini hanno incontrato i referenti dell’Avis di Argenta e Portomaggiore per una missione comune. Nell’aula magna di Ragioneria, a Portomaggiore, i ragazzi hanno incontrato Annamaria Toschi e la professoressa Francesca Bergamini, rispettive referenti dell’Avis di Argenta e Portomaggiore, per un incontro informativo sull’importanza del donare il sangue come atto di civiltà e responsabilità morale verso gli altri. Un dono che in alcuni casi può davvero salvare la vita, o comunque aiutare gli altri a viverla meglio.

Le due referenti dell’Avis di Argenta e Portomaggiore hanno accolto con cordialità gli studenti sottolineando come ancora oggi esistano paure ingiustificate e numerosi pregiudizi privi di fondamento riguardo all’universo donazioni. Solo un confronto diretto con chi è già inserito nella realtà delle donazioni può fugare questi timori che precludono ai giovani la possibilità di rendersi utili agli altri.

Di qui il sollecito ai giovanissimi affinché costituiscano una nuova forza per il futuro di questa dimensione di così vitale importanza per il settore sanitario e per gli aiuti al prossimo. Se si nutrono sicuramente dei dubbi se diventare o meno donatori, ci si deve fermare un attimo a pensare che, da questa nostra scelta potrebbe dipendere la vita di qualcuno a noi caro, un amico o un familiare. E a quel punto non resta che informarsi e poi iniziare a donare, quando possibile.

f.v.